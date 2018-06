Nabilah tra i club Summer Emotions RMC

Si rinnova la prestigiosa partnership tra Radio Monte Carlo e Nabilah, in via Spiaggia Romana 15 (Bacoli), insieme ai club più cool d’Italia, da Palermo a Milano. Domenica 1 luglio (apertura Nabilah: 18.00; inizio set: ore 19.30), Harley & Muscle con il loro vinyl only set daranno inizio al calendario di appuntamenti con i music designers “RMC Summer Emotions” al club, in collaborazione con Motor Village Napoli e le sue strepitose Alfa Stelvio e Giulia.

Con Harley & Muscle e il loro vinyl only set, girano i vinili in una miscela esplosiva di suoni deep/soulful house.

Owner delle etichette tedesche Soulstar Records e Little Angel Record, William ‘Harley’ Cataldo e Flavio ‘Muscle’ Romaniello, appassionati di musica e Harley Davidson, si incontrano nel 1982 e scrivono, da quel momento, una bella pagina di storia del clubbing, tra esibizioni e produzioni importanti. Per loro, le consolle dei club più prestigiosi del mondo, da Los Angeles (Deep LA) a Cape Town (Caprice), Athens (Isla Club), San Francisco (Pink), Johannesburg (Taboo), San Jose (Foxy), Miami (Rain), Dubai (Chameleon), Kaunas (Pizza Jazz), Zurigo (Kauflauten), Milano (Armani Privè), Hirvsk Russia (Fashion Club), Amsterdam (Barrio Habana), Vilnius (Gravity), Sofia (Opera).

Harley & Muscle torneranno al Nabilah il 22 luglio e il 9 settembre. Completano gli appuntamenti, Bruno Bolla (14 luglio) e Pat Rich (28 luglio).