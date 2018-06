Nadia Toffa, la notizia è appena arrivata. Non c’è limite al peggio…. Presa d’assedio dai fan ma anche dai mal intenzionati. Le condizioni di salute di Nadia Toffa sono uno degli argomenti più ricercati sul web. Molti fans sono in ansia e cercano continuamente notizie o aggiornamenti per ricevere un sospiro di sollievo. Il silenzio della conduttrice delle Iene è interroto di rado, pochi aggiornamenti se non per smentire le bufale che la volevano morta o in condizioni critiche. Nadia Toffa sta continuando le sue cure per sconfiggere il cancro che l’ha colpita nei mesi scorsi e che l’ha costretta ad abbandare le dirette su Italia Uno. Ma cosa sta succedendo sul suo account Instagram? Qualcosa di forse ancora più squallido della bufala uscita qualche giorno fa. Sono in azione gli sciacalli dei social. Venditori online, gente in cerca di follower o che si autopromuovono sfruttando la malattia della conduttrice taggandola nelle immagini in cui vendono auto, vestiti o orologi.