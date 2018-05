Dopo il silenzio che aveva spaventato i fan, Nadia Toffa torna a parlare. E lo fa in occasione dell’assegnazione di un premio giornalistico. «Il pensiero va a tutti quei bambini che sono costretti a subire abusi e che non hanno nemmeno la forza di gridare aiuto, e sono ancora tanti, troppi che hanno bisogno di essere salvati, e ogni violenza che subiscono è un pugno nello stomaco a tutti noi».

È quanto scrive in un messaggio la conduttrice de «Le Iene», ringraziando la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, per il Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta che stasera sarà consegnato a Marco Fubini per un reportage firmato assieme a lei.

Sempre su Nadia Toffa, terribile la fake news sulle sue condizioni che la davano per morta. Purtroppo il fenomeno delle fake news senza scrupolo non riesce ad essere arginato.