Nadia Toffa, ritorna l’incubo. Sta male: le condizioni della conduttrice. La sua scelta

Nadia Toffa è diventata un simbolo, una combattente che non di arrendersi proprio non ne ha voglia. Solo che, in questo periodo della sua vita, le cose sembrano complicarsi, ma lei non demorde. Una settimana fa annunciò sui social di dover rinunciare alla partecipazione ad Amici, dicendo che sarebbe stato tutto rimandato a sabato prossimo (12 maggio), pare che Nadia però, sia impossibilitata a partecipare anche ora. Le cure a cui si sta sottoponendo, contro il cancro la debilitano fino ad impedirle di fare il suo lavoro in televisione.

Un periodo di pausa

La conduttrice avrebbe dunque deciso di prendersi una pausa, per concentrarsi esclusivamente sulle cure per stare meglio.