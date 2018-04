“Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica. Una giornata favolosa”. E’ la didascalia di un messaggio scritto da Nadia Toffa alla mamma. La giornalista ha, giorni fa, postato una foto che la ritraeva con la mamma. Una immagine particolare che ha emozionato i fan della “Iena” più famosa di Italia. Infatti, si ritrae sorridente, felice e senza parrucca per la prima volta. Indossava una bandana colorata.

Non smette di combattere

La conduttriceha confessato pubblicamente di aver avuto un tumore e di stare continuando la sua battaglia, ma non per questo ha perso il sorriso. La prova è in questo scatto in cui si mostra radiosa con un colorato foulard in testa, accompagnata da sua madre: #chebellostareinsieme, scrive la Toffa, #mamminamia #tivogliobene. Migliaia i like e i messaggi di incoraggiamento