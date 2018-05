Nadia Toffa sta male, l’affetto dei vip. Da Barbara D’Urso ad Alessia Marcuzzi: «Torna presto»

Nadia Toffa rompe il silenzio e fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi innumerevoli fan, Ha annunciato, infatti, ufficialmente che domenica prossima sarà in studio a condurre “Le Iene”. In questo periodo ha dovuto rinunciare a numerose ospitate in tv ed ha saltato anche la conduzione del suo programma a causa delle cure chemioterapeutiche che l’hanno debilitata e non poco.

I messaggi dei suoi amici vip

Numerosissimi gli incoraggiamenti e i messaggi di apprezzamento dei suoi amici vip ( e non solo) che in queste ore stanno facendo tutti il tifo per la bella giornalista. «I medici mi hanno detto di stare calma», ha spiegato durante una telefonata in diretta al programma di Italia 1, «ma io sto benissimo e torno presto».

«Daje Nadia», scrive Alessia Marcuzzi, stesso messaggio di supporto arriva da Ana Laura Ribas e da Elisa. Giulia Salemi commenta: «Sei una grande e soprattutto una guerriera sempre con il sorriso! Un esempio per tutti». Alba Parietti aggiunge: «Fantastica Nadia» e tra i commenti vip appare anche quello di Barbara D’Urso che posta cuori e un lungo hashtag: «#allafacciadelleFakeNews». Tanti amici, colleghi, fan continuano a supportare la “iena” nella sua lotta al cancro e lei non smette di ringraziare e trarre energia dall’affetto che la circonda.