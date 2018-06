39 Candeline per Nadia Toffa, ma continua il silenzio. Cresce la preoccupazione tra i fan

E’ arrivata un traguardo importantissimo, Nadia Toffa oggi compie 39 anni!

Molti gli auguri dai media e sui social per la guerriera di “Italia1”. Una giornata di gioia che però viene oscurata dalla crescente preoccupazione per il silenzio social degli ultimi giorni. I ben informati parlano di un voluto allontanamento per proteggere la conduttrice de “Le Iene” dai commenti crudi e duri delle ultime settimane, quei commenti che annunciavano la sua scomparsa prematura. Nonostante tante parole che ruotano intorno a lei, i fan di Nadia sono sempre più preoccupati di quanto assordante sia silenzio, non ci sono foto, né parole che tranquillizzino gli ammiratori. Tutti sono molto impauriti per le sue condizioni di salute.