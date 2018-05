Napoli, disoccupato aggredisce direttore di un’agenzia del lavoro: libero nonostante le minacce di morte

Napoli, disoccupato aggredisce direttore di un’agenzia interinale: l’autore del gravo episodio è libero

Un’aggressione studiata nei minimi particolari per ottenere un posto di lavoro. Un uomo si è introdotto nella sede “MainPower srl” di via San Felice a Napoli ed ha aggredito il direttore dell’agenzia interinale. L’episodio è avvenuto ieri mattina alle ore 10, l’aggressore al rifiuto della direttrice di seguirlo ha cominciato a colpirla con calci e pugni, per poi trascinarla a terra in modo violento. Solo grazie all’intervento degli altri dipendenti la donna è riuscita a sottrarsi alla brutale aggressione.

La polizia è intervenuta immediatamente sul posto, ma l’uomo si era dato già alla fuga. La direttrice delle filiale, trasportata in ospedale per le cure del caso veniva giudicata guaribile con prognosi di otto giorni. L’aggressore prima di darsi alla fuga ha lasciato alcuni fogli, all’interno vere e proprie minacce di morte indirizzate alla donna: “Vita o morte, il carcere non mi spaventa e non mi spaventano le denunce che possono nascere da queste circostanze. Chiedo lavoro, e per il lavoro sono pronto ad ammazzare ed alzare l’asticella della bilancia, voglio il lavoro”. La donna ha presentato denuncia ma l’uomo ancora non è stato rintracciato dalle forze dell’ordine.

(Vi.Rus)