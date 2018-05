Napoli al Sorrento Young Art con Daniela Danesi

Napoli, 8 maggio 2018

Idee, sogni e colori, l’arte e la moda insieme in tutte le espressioni. Alla 2^ edizione del SyArt, Sorrento Young Art, mostra internazionale di arte moderna con più di 30 giovani artisti in cartellone fino al 13 maggio nella dimora storica sorrentina di Villa Fiorentino, hanno sfilato le creazioni moda primavera estate della stilista napoletana Daniela Danesi, fondendosi con i dipinti tra cui quello realizzato dallo street artist TvBoy dedicata a Sofia Loren e Vittorio De Sica dal titolo Arte amore e fantasia. La couturière ricevuta alla fondazione Sorrento dal primo cittadino Giuseppe Cuomo (nella foto), è stata la protagonista dell’iniziativa che ha voluto celebrare Sorrento e creare nuove sinergie per valorizzare il territorio e promuoverne il patrimonio artistico e culturale. In passerella abiti di carattere, per una donna giovane e dinamica, un’esplosione di colori, il glicine con il viola, il corallo in tutte le sfumature, il total white, il nero, il color corda abbinato al bronzo e all’oro. Sete fluide e filati pregiati, crepe de chine, shantung e macramè per chemisier, pantaloni morbidi e camicie dagli ampi volumi dai disegni optical. Il lino di Bellora è nei toni pastello del lilla, rosa e azzurro. Di effetto i completi fantasia kimono con pantaloni a zampa e per la sera gonnelloni nude look con corsetti stringati, tute con ampie scollature e abiti lunghi in georgette floccato color seta. Il tailleur in raso di cotone è rosa, giallo e verde acqua.