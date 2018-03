di Maridì Vicedomini

Un pesce porte bonheur: questo il simbolo della Collezione Primavera Estate 2018, del noto couturier napoletano Alessio Visone presentata sabato 24 marzo al Grand Hotel Vesuvio di Napoli. “Ho scelto un protagonista del mare, il pesce dalla forma stilizzata, una sorta di lisca con la testa e con la coda che non si ferma mai e attraversa con puntuale grinta e determinazione mari calmi ed oceani tempestosi, “ha detto Visone, “ per rappresentare la mia città, fonte perenne di ispirazioni, ricca di fascino e di suggestioni, ma al tempo stesso anfiteatro di scenari complessi. Il mio pesce “Napoli” evidenzia la lisca ma continua a nuotare con una straordinaria vitalità per perseguire i propri obiettivi, muovendosi su fondi color avorio, tra bollicine nere, rosse, gialle, accoppiandosi con pois e righe, divenendo scultura e mega-orecchino, appoggiandosi su scollature mozzafiato o su borse très chic. La femme “Visone”, ha continuato il maestro Visone, “ indossa il pesce con disinvoltura con giacche da smoking giallo intenso illuminate da sfavillanti paillettes e reverse di raso da indossare a pelle, accostate a pantaloni scivolati a righe multicolor , nuvole di tulle impreziosite da rose ricamate e short di seta , colli fluttuanti di petali e overcoat con tasche coperte da piume. I soprabiti evidenziano un tessuto prezioso e tagli sartoriali impeccabili, le princesse sfiorano appena il ginocchio e gli abiti sontuosi da grand soiree si alternano in passerella a capi in foggia maschile ed a jumpsuit passe-parout per ogni occasione strizzando l’occhio ai patinati Eighties ed alla fusion degli anni “90. Gli abiti sono seducenti in rosso fuoco con scollatura a oblò sulla schiena accanto a long dress avvitati e accollati adornati con romantiche rose rosa e a silhouette very Nineties con piccoli pois bianchi su fondo nero, pannello trasparente sulla schiena e mezzo fiocco al collo, spesso caratterizzati da preziosi arabeswchi tinta su tinta; ed ancora capi lussuosi Haute Couture con veli e trasparenze , vertiginosi spacchi laterali, luccichii che illuminano le linee che si intrecciano e scolpiscono la figura, scoprendo o nascondendo il corpo per esaltare il fascino di chi li indossa. I pantaloni sono larghi e morbidi, monocolore, a righe o ricamati, spesso accostati ad ampie camicie, senza cuciture sui fianchi e declinate in mood differenti o da top monospalla con inserti preziosi. Le gonne sono lunghissime , trasparenti o con balze in traverso. I must have della prossima stagione la chemice che diventa oversize, voluminosa e remboursè e la tuta iperfemminile, monocolore e preziosa o in collage di fantasie diverse. La tavolozza dei colori va dal senape al viola, dal rosso al bluette dal giallo sole di Napoli al verde, dal blu petrolio al marrone bruciato per poi sfociare nell’avorio e nel total black. I tessuti sono l’impalpabile chiffon , l’organza, il crepe satin, il cady ed il vaporose crepe de Chine in seta pura accanto a pizzi, trine, ricami e macramè. Molto curati anche gli accessori con lische di pesce che diventano bretelle e bijoux, le bag in pelle sono coloratissime mentre le scarpe spaziano dalle ciabattine raso terra al sandalo t-bar tacco 10 dai riflessi metallici. Ad applaudire il maestro Visone centinaia di esponenti del mondo dell’impresa e del professionismo campano; tra questi, l’attrice Cristina Donadio, Graziella Pagano, Gabriella Giglio, Antonella e Silvana Carriero, Monica Isaia, Matilde De Tommasis, Marta Catuogno, Carla Librera, Lilly e Serena Albano, Giovanna ed Elisa Martano, Bamba Gentile, Teresa Caporale, Rossella Frendo, Patrizia Gargiulo, Luciana Carbone, Daniela Del Giudice, Tullia Gargiulo, Rosa Lezza Oliviero, Mariacristina Santoro, Sasi Fiopre, Simona Gallipoli, Maroia Teresa Papaleo, Adele Laurini, Francesca Pacifico, Giulia Raiola, Isapaola Telese, Rosa Robertazzi, Licia Tavassi.

