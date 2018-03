Napoli. Bimba di sette mesi colpita da meningite

Una bambina di sette mesi è morta per meningite. Una tragedia consumatasi nell’arco di poche ore. Ieri mattina l’arrivo in pronto soccorso, in codice rosso, all’ospedale di Nola. Come scrive il Mattino alle 15,30 la bimba ha varcato l’ingresso del pronto soccorso del Cotugno.

Immediatamente intubata le sono stati praticati i prelievi e i tamponi. Dal sangue, con tecnica Pcr di amplificazione genica, nell’arco di poche ore, intorno alle 18, è giunta la diagnosi. Si trattava certamente di infezione da meningococco. Non c’è stato nulla da fare nonostante tutte le manovre messo in atto dai sanitari. Purtroppo la piccola è morta. La comunità è sconvolta.