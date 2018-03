“Chiediamo di poter incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella. Qui nessuno ci ascolta e i nostri figli non hanno la necessaria e adeguata assistenza”. E’ il duro sfogo di una mamma. Una mamma che sta lottando per il diritto alla salute di tanti bambini. Dafne Palmieri è la Presidente del Comitato Genitori bimbi trapiantanti del Monaldi di Napoli ed ha inziato da 4 giorni lo sciopero della fame che intende portare aventi fino a quando non avranno risposte. “Chiediamo anche un incontro con il Presidente della Regione Campania- afferma- ma fino ad ora tutte le nostre richieste sono rimaste inascoltate”.

“Chiediamo sicurezza per i nostri bimbi”

E’ salita sul tetto dell’ospedale e combatte come una leonessa per una questione che vede al centro delle polemiche il reparto di Cardiologia e di terapia intensiva pediatrica.” Chiediamo sicurezza per i nostri figli. Ad oggi i piccoli vengono ricoverati nel reparto per adulti. Questo reparto- ripete- è un reparto la cui attività è sospesa da mesi e ai nostri figli non è garantita nemmeno l’adeguata assistenza post intervento che deve essere fornita seguendo precisi protocolli di cura di cui non si ha alcuna notizia”. Da tempo chiediamo aiuto ma siamo stati lasciati completamente soli. La Regione ha stanziato tre milioni e mezzo di euro per l’adeguamento strutturale del Centro trapiantologico pediatrico, circa un terzo della somma è stata anche liquidata ma non c’è stato alcun cambiamento. Auspichiamo che il centro venga ripristinato e che siano garantiti i necessari standard di cura”.