È accaduto poco fa, nei pressi della metro di Bagnoli a Napoli. Una donna si è suicidata lanciandosi dal 6° piano. Sembra la depressione alla base del suo gesto. Poco tempo fa aveva subito la perdita dell’univo figlio per una grave malattia e poi quella del marito. Non ha retto al dolore ed ha compiuto l’insano gesto. Molti che la conoscevano la descrivono come una persona tranquilla ma molto addolorata per i lutti subiti. Cittadini sotto choc che l’hanno vista lanciarsi nel vuoto. CONTINUA