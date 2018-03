Napoli, metropolitana chiusa: passeggeri costretti a scendere

Metropolitana di Napoli chiusa e disagi per i passeggeri. E’ accaduto questa mattina ad alcuni cittadini costretti a scendere da un convoglio della linea 1 a causa – stando a quanto riferito ad una nostra inviata – di un malore occorso ad un passeggero.

Malore a un passeggero: metropolitana chiusa, passeggeri costretti a scendere

Inevitabili i disagi per i pendolari e per quantio erano in quel momento sul treno, costretti a lasciare i vagoni e a proseguire i propri spostamenti con altri mezzi.

Anm, contattata dalla nostra redazione ha confermato che la chiusura della tratta è durata qualche minuto e che ora la situazione è tornata regolare.