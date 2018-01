Napoli, mostra e flash mob per P.Daniele

NAPOLI, 4 GEN – Flash mob in riva al mare, una mostra di memorabilia nel cuore di Forcella, omaggi nei locali notturni, le sue canzoni trasmesse dalle radio e diffuse nei negozi e per le strade: a tre anni dalla scomparsa si rinnova a Napoli l’omaggio a Pino Daniele. Inaugurata nella chiesa di San Severo al Pendino ‘Terra mia-Pino Daniele story’, mostra a cura di Federico Vacalebre, in collaborazione con il fotografo Pino Miraglia, riallestimento dell’esposizione dedicata al trentennale della sua carriera, arricchita con copertine di dischi, giornali, curiosità. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Forcella Transit-Destinazione Forcella-Percorsi d’arte oltre i decumani’ per la valorizzazione di una parte del centro antico che nonostante i tesori artistici che custodisce non ancora è rientrata nei circuiti turistici. Una parata di artisti di strada e trampolieri hanno accompagnato la mattinata di festa per il quartiere conclusasi nel ricordo di Pino Daniele con una esibizione del musicista Carlo Faiello.

2018-01-04_1041696519