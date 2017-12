Napoli, bimbo muore a 3 anni: lamentava dolori addominali

Napoli – Morto a tre anni dopo essere stato trasportato stamattina dal 118 al Santobono di Napoli e giunto in arresto cardiaco. Il piccolo lamentava dolori addominali ed era giunto già ieri sera in pronto soccorso, classificato come «codice verde», ma era stato dimesso.

I sanitari del Santobono, come riporta Leggo, non avevano riscontrato «temperatura febbrile al momento dell’osservazione».

Stamattina, alle 7, il bambino è giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco: nonostante tutte le procedure rianimatorie poste in essere, alle 7.43 è stato constatato il decesso.