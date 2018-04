Armati tra la folla a Napoli nella centralissima piazza Trieste e Trento, paura tra i presenti

Attimi di paura a Napoli. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un filmato su Facebook dove si vede una “stesa” nella centralissima piazza Trieste e Trento. Nelle immagini si vedono persone terrorizzate fuggire in Piazza Trieste e Trento. Un ragazzo alze le mani pensando ad una rapina, altri cercano riparo all’arrivo di un giovane con una pistola in mano che semina il panico. L’episodio √® avvenuto nella notte del 5 e 6 aprile. Sono stati sparati alcuni colpi di pistola. La Procura ha aperto un’inchiesta dopo la diffusione del video diventato virale in rete, si cercano gli autori della scorribanda armata.