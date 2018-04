Stupro Marechiaro, scarcerati tre minorenni : faranno i pizzaioli

I tre minorenni rei confessi dello stupro di una quindicenne a Napoli lasceranno il carcere minorile.Lo ha stabilito il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Napoli che ha concesso ai tre giovanissimi “la messa alla prova” per partecipare a un programma di recupero per aspiranti pizzaioli come riporta today.

I fatti risalgono al maggio del 2017. Secondo il racconto fatto agli investigatori, la 15enne sarebbe stata invitata dai ragazzini a ripararsi dalla calura in una zona meno esposta al sole, e avrebbe accettato, fidandosi, perché avevano amici in comune. Poi però due di loro l’avrebbero palpeggiata e il terzo, poco dopo, l’avrebbe violentata. La vittima poi identificò i tre violentatori su Facebook e li denunciò alle autorità.