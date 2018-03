Napoli trionfa ai David del cinema: vincono Manetti Bros, Gatta Cenerentola e Carpentieri

Ammore e malavita” dei Manetti Bros è stato premiato come miglior film nella 62esima edizione dei Premi David di Donatello. Ma non è l’unico film napoletano ad essere premiato.Renato Carpentieri migliore attore protagonista e Luciano Stella e Carolina Terzi migliori produttori per “Gatta Cenerentola”, che conquista l’Oscar del cinema italiano anche per i migliori effetti digitali. Un successo per la Mad Entertainment, l’officina di giovani talenti tutti napoletani che ha portato alla vittoria un film di animazione interamente prodotto e realizzato nella nostra città, con la regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Una sfida portata avanti per mesi con talento e passione. Stella, an ima e motore dell’avventura “Mad”, ha esaltato l’importanza del lavoro di squadra.