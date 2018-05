Napoli, visite specialistiche gratuite al centro Gmp Salus. Appuntamento con la salute, sabato 12 maggio

Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Si terrà sabato prossimo l’iniziativa messa in campo dal centro polidiagnostico Gmp Salus, diretto dalla Dottoressa Maria Teresa Ferrari. Si effettueranno visite specialistiche gratuite alle persone che non possono permettersi assistenza sanitaria. “Per noi- dichiara la Dottoressa Ferrari- questo appuntamento è oramai una tradizione. Sono oramai ben 10 anni che eroghiamo questo tipo di servizio. Collaboriamo con la Curia, la Caritas ed associazioni di categoria. Abbiamo, inoltre, siglato un protocollo di intesa con il Comune di Napoli: assistiamo periodicamente le persone con visite specialistiche”.

Gli esami

Le visite vengono scelte di mese in mese, sabato 12 maggio, dalle 8:30 alle 13:00 sono previste visite ginecologiche, urologiche, odontoiatriche e dermatologiche, nella fattispecie prevenzione dei nei. Per chi volesse usufruire del servizio è necessaria la prenotazione al numero 081444435, il centro si trova in Via Sant’Alfonso Maria De Liguori, n3 (Zona Piazza Carlo III)