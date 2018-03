Younes-Napoli si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, infatti, non ci sarebbero presunti motivi familiari dietro il rifiuto del calciatore ad indossare la maglia del Napoli ma addirittura la camorra. Il calciatore acquistato dal napoli sarebbe rimasto sconvolto dalla città si legge nell’articolo del Telegraaf. Anche il primo colloquio avuto con il tecnico Maurizio Sarri non sarebbe andato secondo le aspettative con l’allenatore che non gli avrebbe garantito sin sa subito un posto da titolare in squadra come riporta il corrieredellosport. La società ora attende il giocatore a fine stagione. Cosà succederà?