di MARIDI’ VICEDOMINI

Al via la terza edizione di Napoli Moda Design, la manifestazione ideata ed organizzata dall’architetto Maurizio Martiniello che si rinconferma essere uno degli happening più importanti nel panorama Italia nei segmenti moda e design. La kermesse è stata presentata questa mattina nella Sala Conferenze del Palazzo dei Congressi Federico II . Relatori: l’art director Maurizio Martiniello, l’attrice Serena Rossi, special guest di questa nuova edizione e il professore dell’Università di Napoli Federico II Massimo Perriccioli.

“Fulcro centrale di questa nuova stagione di Napoli Moda Design”, ha riferito Martiniello, “ sono le “luxuryideas”, ovvero il lusso realizzato e scomposto in tutte le sue sfumature, declinato sotto forma di immagine visiva o tattile, di emozione e oggetto prezioso , esperienza e relazione. L’iniziativa che andrà avanti per un’ intera settimana, fino al 12 maggio, ha proseguito Martiniello, “ vedrà riuniti sotto un unico comune denominatore , brand di moda pret ‘a porter, sartorie di alta moda, note aziende del design che saranno protagonisti di eventi e mostre indicati nel calendario ufficiale Esposizioni e installazioni dislocate in una particolare “Contemporary House”, saranno oggetto di intrattenimenti e meetings su diverse tematiche che si alterneranno a defilè ed a vernissage di moda. Ed ancora, nel segmento della manifestazione dedicato agli incontri formativi per il design, grazie alla preziosa partnership con DIARC- Dipartimento di architettura dell’Università degli Studi di Napoli. Si terrà un ciclo di seminari aperti ad ingegneri ed architetti, e verranno presentati i lavori prodotti durante il corso di Laurea Internazionale in Design, DBE, for the Built Environment. La manifestazione sarà inaugurata questa sera nella suggestiva cornice del Castel dell’ Ovo, per l’occasione “vesitito di luci e di colori”con una serata di gala, rigorosamente su invito e dal “red dress code”, che avrà anche uno sfondo benefico con una raccolta fondi a favore dell’”Azione Sorriso Onlus Togo”. Special guest , l’attrice Serena Rossi. Prevista anche una cerimonia di premiazione con la consegna di prestigiosi riconoscimenti a personalità del mondo della cultura , del professionismo e dell’impresa. In particolare: il Premio Spettacolo andrà a Serena Rossi, il Premio Design agli architetti Massimiliano e Ada Fuksas, il Premio alla Cultura verrà assegnato al Magnifico Rettore Università Federico II Gaetano Manfredi, il Premio Moda andrà a Maria d’Elia, Commissario Straordinario della Fondazione Mondragone, Il Premio Moda in memoria di Fausto Sarli, al suo delfino Carlo Alberto Terranova, il Premio Turismo al Presidente Commissione Cultura e Turismo della 1 Municipalità Iris Savastano mentre il Premio Imprenditoria Design andrà a Marina Marseglia. Da segnalare, tra le novità di quest’anno, la Mostra dell’Haute Couture “Fausto Sarli”- Fondazione Mondragone, i breakfast ed i coffee break design in una casa alla Moda a cura del Caffè del Vero Bar del Professore e dei Dolci Arca, gli show cooking di Chef stellati un’ intera giornata, domenica 6 maggio, dedicata al Wedding con in pole position il maestro Gianni Molaro, art couturier, la Fashion Night , Gradoni D’Andrea Via dei Mille in programma sabato 12 maggio accanto a tanti originali Trunk Show di stilisti di moda.Grande attesa per il Fashion Show del couturier Nino Lettieri, che, dopo il successo riscosso ad Alta Roma Moda Gennaio 2018, lunedì sera alle ore 20, presenterà al pubblico partenopeo, la collezione Alta Moda Spring Summer 2018 della Maison Lettieri ispirata al magico mondo delle farfalle. Ed ancora, per Alta Moda Design 2018 , in passerella “Grace.. la vie en chic”, il Fashion Event di Eles Couture, che la stilista Ester Gatta, atteso il grande plauso ottenuto il 19 aprile scorso all’Alma Flegrea, in un contesto scenografico di grande impatto ispirato alle romantiche stradine parigine di Monmatre, ha inteso riproporre anche al Palazzo dei Congressi Federico II, martedì 8 maggio alle ore 20. Dulcis in fundo, Gran Gala di chiusura di questa nuova brillantissima stagione di Napoli Moda Design, venerdì 11 maggio con un esclusivo Charity Gala a favore dell’associazione “Azione Sorriso”

MARIDI’ VICEDOMINI