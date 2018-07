Doveva fare un semplice intervento al naso, muore a 33 anni. Lascia una figlia piccola. Famiglia distrutta.

Valentina era giunta in ospedale per sottoporsi a un semplice intervento chirurgico al setto nasale ma dopo un giorno è morta nel reparto di Otorinolangoiatria del Policlinico di Messina dove era ricoverata. Una terribile storia per la donna deceduta giovedì dopo che il suo quadro clinico si è improvvisamente aggravato senza lasciarle scampo. Inulti i tentativi dei medici di arrestare il peggioramento delle condizioni anche attraverso un coma indotto farmacologicamente,

Poche ore dopo si sono verificate delle complicazioni al suo quadro clinico che nel pomeriggio hanno portato alla sua morte. Un decesso improvviso che ha lasciato distrutti dal dolore i genitori Tanino Carella e Franca Munafò. La famiglia intende accertare cosa sia accaduto e la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Valentina. Sul caso potrebbe essere aperta un’inchiesta da parte dell’Autorità giudiziaria per accertare i fatti e definire eventuali responsabilità da parte del personale medico del Policlinico.

