Natale all’estero per 4mila soldati

ROMA, 24 DIC – Natale all’estero per 4mila militari dell’Esercito impegnati in missione in 21 Paesi, sotto la guida di Nato, Onu o Unione Europea. Altri 7mila sono invece attivi nelle città italiane per l’operazione Strade Sicure, a presidio di obiettivi sensibili e in attività di controllo del territorio insieme alle forze dell’ordine. A questi 11mila militari impiegati in operazione, vanno aggiunti altri 7mila soldati ‘in prontezza’. Il capo di Stato Maggiore della forza armata, generale Danilo Errico, nel consueto video messaggio natalizio, diffuso sull’account Facebook e sulle altre piattaforme social e web dell’Esercito, ha rivolto il proprio augurio a tutto il personale, sottolineando di essere “orgoglioso di ciò che avete fatto e in particolare di come avete assolto tutti i compiti che ci sono stati assegnati, sempre in silenzio con il consueto impegno e senso del dovere, senza mai lesinare energie e fedeli al giuramento prestato”.

2017-12-24_1241645790