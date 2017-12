Natività tra macerie Basilica di Norcia

PERUGIA, 24 DIC – La Natività tra le macerie della Basilica di San Benedetto di Norcia. È stata allestita all’interno di una capanna in legno appoggiata a ridosso della “gabbia” in acciaio che sorregge la facciata della chiesa. Una piccola rappresentazione con Gesù Bambino, la Madonna, San Giuseppe, i Re Magi e alcuni pastorelli che ha trovato sistemazione in quella che è diventata l’icona mondiale del terremoto 2016 che ha distrutto decine di borghi dell’Italia Centrale. La capanna si trova esattamente dove un tempo c’era il porticato con le “misure”, mentre oggi sono ancora presenti le macerie della basilica che attendono di essere rimosse così da completare definitivamente la messa in sicurezza, per poi pensare alla futura ricostruzione.

