Nato due anni fa, cresciuto e morto solo in ospedale.

Il povero bimbo, affetto da una grave malattia, è morto nel policlinico di Messina, dove era ricoverato dalla nascita da una patologia complessa. Moise il bambino calabrese di due anni e mezzo non ha potuto vivere una vita normale ed è vissuto senza conoscere la sua casa. Le cure di cui necessitava gli hanno impedito di vivere in una abitazione senza le dovute strumentazioni.

Parla il Garante dell’Infanzia: tragedia evitabile?

Il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale ha così dichiarato:

“Da oltre un anno bimbo era stato destinato dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ad una casa-famiglia anche al fine di impedire che in ambiente ospedalizzato potesse, com’è avvenuto, contrarre ripetute infezioni che hanno aggravato le sue condizioni generali”.