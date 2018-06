Ultim’ora: allarme sulla nave Aquarius, un uomo minaccia di farsi…

Le persone a bordo della Aquarius “sono sempre più ansiose e disperate”. A comunicarlo, con un tweet, è Medici senza frontiere, dopo aver informato i 629 migranti sui risvolti della situazione. “Un uomo – aggiunge l’organizzazione – ha minacciato di saltare in mare, dicendo che aveva paura che sarebbe tornato in Libia”.

In giornata il ministro Toninelli ha dichiarato: «Ringraziamo davvero la Spagna e il premier Pedro Sanchez che hanno deciso di accogliere la nave Aquarius. E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza. Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica sta cambiando”. Lo scrive in una nota il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, aggiungendo: “Porteremo in Europa il tema della cooperazione tra Stati nel Mediterraneo».

Fonte: TgCom