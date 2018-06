Nega la torta ad una coppia gay: incredibile ciò che accade dopo. Accadde negli Usa tre anni fa. Una coppia gay va a nozze ma il pasticciere rifiuta di preparare per loro la torta. I due non ci stanno e si rivolgono alla Corte Suprema che ancora una volta si esprime e dà ragione al pasticciere in quanto cristiano. Questo quanto si legge sul Mattino: «Una vicenda che ha a lungo interessato l’opinione pubblica e che adesso viene risolta dalla massima corte con un intervento particolare, in quanto revoca ciò che era stato stabilito a riguardo dalla commissione per i diritti umani del Colorado, ma lascia ancora aperti alcuni temi sulla libertà religiosa. Il collegio, infatti, non ha deciso sulla questione più generale – ovvero se un esercizio commerciale possa negare il proprio servizio agli omosessuali – limitandosi a censurare la commissione per i diritti umani del Colorado che si era pronunciata contro il pasticcere sostenendo che aveva violato la legge statale anti-discriminazione. Una legge, quest’ultima, che vieta ai commercianti di rifiutare i propri servizi in base alla razza, al sesso e allo stato maritale».