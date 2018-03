Nelle Marche via neve, arriva la pioggia

ANCONA, 2 MAR – Condizioni meteo in miglioramento nelle Marche. Le ultime nevicate di ieri si sono trasformata gradatamente in pioggia. Temperature in aumento, ma il cielo rimane grigio un po’ ovunque. A Fano (Pesaro Urbino), città particolarmente colpita dalla neve dei giorni scorsi, tanto che il sindaco Massimo Seri aveva chiesto il rinvio delle elezioni di una settimana, non nevica più ma bobcat e spalatori sono ancora al lavoro e c’è ghiaccio sulle strade. La viabilità comunque è normale nelle strade principali della regione. Superlavoro per i vigili del fuoco impegnati con allagamenti e rimozione di piante e rami.

