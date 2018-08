Neonata in pericolo, l’appello straziante del papà: “Non so come faremo, aiutateci tutti”

“La nostra bambina è nata con una rarissima malformazione genetica, noi economicamente non ce la facciamo più e ci hanno appena sfrattato. Vi prego, donate e aiutateci”. Chi parla è Giovanni Colonna, il papà di Lidia, una bimba venuta al mondo il 2 luglio scorso con una patologia che colpisce un neonato su 20.000. “È nata prematura, alla 34esima settimana, ha l’atresia duodenale al terzo stadio”, racconta l’uomo. La bimba attualmente si trova ricoverata al St. George Hospital di Londra e dovrà restarci per almeno un anno fino a, si spera, un nuovo intervento. Una situazione complicata per la famiglia Colonna. Il padre, 39 anni, fa il corriere notturno, mentre la moglie Claudia, 35enne, lavora in una lavanderia (ora però è in maternità). La coppia – che ha anche un’altra figlia, Gloria, di 9 anni – ora è in Inghilterra dopo essersi trasferita da Siracusa nel 2013 alla ricerca di un lavoro.

Lo sfratto

Non è tutto. La coppia all’inizio del mese di agosto ha ricevuto una notifica di sfratto: “Entro il 30 settembre dobbiamo lasciare la nostra casa. Non so come faremo, perché i soldi li abbiamo utilizzati per andare in ospedale da Lidia” racconta, affranta, Giovanni. “Per questo motivo chiediamo l’aiuto di amici, parenti e tutti coloro di buon cuore, che anche se non ci conoscono accetteranno di alleviare il dolore che stiamo vivendo” spiega l’uomo.

Su Facebook è stata aperta una raccolta fondi per Lidia (per chi non volesse passare da Internet per i pagamenti, ci sono anche i dati bancari della moglie di Giovanni, Claudia Cappuccio, SWIFTBIC: BARCGB22; IBAN: GB26 BARC 2090 7473 0456 25). Hashtag: #keep_fighting_Lidia.​

fonte: Fanpage