11 neonati morti, strage in Ospedale. Ecco cosa avevano amministrato alle mamme dei piccoli…

Ad alcune donne olandesi a cui è stato somministrato il Viagra per incrementare la crescita dei loro feti nell’ambito di una sperimentazione farmaceutica “stanno vivendo con estrema ansia la propria gravidanza” dopo la morte di 11 neonati.

La ricerca condotta in 10 ospedali ha coinvolto alcune future mamme che presentavano complicanze placentari a cui è stato somministrato. La famosa pillola blu ha la funzione fondamentale di dilatare i vasi sanguigni ed è utilizzata per combattere le disfunzioni erettili negli uomini e per chi soffre di pressione alta.

La sperimentazione aveva l’obiettivo di utilizzare questo farmaco per aumentare il flusso sanguigno attraverso la placenta, favorendo la crescita del bambino. Il test è stato bloccato dopo che un comitato esterno che supervisionava la ricerca che ha scoperto che molti bambini erano nati con problemi ai polmoni. In totale, a 93 donne è stato somministrato il farmaco come parte del processo, guidato dall’Amsterdam University Medical Centre.

Fonte: FanPage