AOSTA, 2 MAR – A causa delle gravi difficoltà alla circolazione che si stanno verificando per la neve in Francia, in particolare sull’autostrada A40 (Autoroute Blanche), il Traforo del Monte Bianco è stato chiuso ai Tir. Lo prevede il piano di emergenza viabilità disposto sul territorio della Valle d’Aosta dal capo della protezione civile regionale. I mezzi pesanti in transito sulla A5 diretti oltralpe vengono fermati alle porte di Aosta, nell’area di regolazione di Pollein.

