Roma paralizzata. I maggiori disagi si registrano lungo le linee ferroviarie. La forte nevicata di questa notte sta provocando rallentamenti dei treni in arrivo e in partenza da Roma con ritardi di oltre 150 minuti di ritardo. Nel comunicato di Fs Italiane si legge che il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che portano alla Capitale, sulla Siena-Grosseto e sulla Verona-Modena.

In particolare, ‘Rfi è impegnata con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervenendo anche con l’ausilio delle ditte appaltatrici. “È un inferno, il nostro treno viaggia con oltre 160 minuti di ritardo, siamo partiti ieri sera da Torino e siamo diretti a Salerno”. In azione all’alba anche mezzi spargisale sulla Diramazione Roma Sud.