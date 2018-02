Neve: scuole Potenza chiuse anche domani

POTENZA, 27 FEB – Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, “ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo, compresi gli asili nido” anche per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, “a causa delle avverse condizioni meteo”. In un post sulla pagina Facebook dell’amministrazione potentina è inoltre specificato che “è fatto divieto ai mezzi di trasporto pubblico extraurbano di circolare nel centro abitato con riferimento a via Mazzini, corso Umberto, viale Marconi, via Vaccaro (dalla rotatoria in direzione del centro storico), corso Garibaldi, via Cavour, via Appia (a partire dall’incrocio con viale del Basento), con obbligo di stazionamento al Terminal Bus di viale del Basento, viale dell’Unicef, piazzale Ligure, piazzale del Campus di Macchia Romana”.

2018-02-27_1271716632