VENEZIA, 1 MAR – Il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole il 2 e 3 marzo a causa della neve. Il provvedimento, sottolinea il primo cittadino polesano, si è reso necessario per le eccezionali condizioni di maltempo in atto con previsione di possibili ulteriori abbondanti nevicate nei prossimi giorni.

2018-03-01_1011559521