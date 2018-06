Neymar ritorna in campo e quello che fa è sensazionale…

Neymar è già pronto per il Mondiale di Russia 2018. L’asso brasiliano non giocava dallo scorso 25 febbraio (da Psg-Marsiglia), poi l’intervento al piede destro e il lungo recupero. Ma oggi, partito dalla panchina nell’amichevole di lusso fra Brasile e Croazia, è tornato in campo (sostituendo Fernandinho) e dopo 24 minuti ha ritrovato il gol. E che gol: serpentina show in area fra i difensori croati e destro potente sotto l’incrocio dei pali. Un buon segnale per il Brasile che potrà contare sul talentuoso attaccante.