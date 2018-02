Si chiama Nicola Mendelsohn, ha 46 anni ed è una delle donne più potenti del mondo. Ha quattro figli fra i 13 e i 20 anni e da poco ha scoperto di avere un cancro incurabile. La donna in questione è considerata «la potente regina dell’industria tecnologica britannica. Stiamo parlando della top manager di facebook che in questi giorni ha rivelato la sua verità al mondo, postando un messaggio sui social. «Mi hanno trovato da un anno un cancro incurabile del sangue che si sviluppa lentamente e colpisce i globuli bianchi – dice –. Il tempo di sopravvivenza può arrivare al massimo a 10 anni ed è ancora troppo. Per quello ho voluto rendere pubblica la mia storia, per mettere enfasi nelle ricerche e far capire meglio di che cosa si tratta, perché è una malattia poco conosciuta, ma non rara»

Nicola Mendelsohn: “Guardo e aspetto”.

Ha scelto di tenere a bada il suo cancro seguendo l’approccio «guarda e aspetta». Inizierà il trattamento di chemioterapia o radioterapia se i suoi sintomi peggioreranno. «La mia decisione avrebbe potuto essere diversa, ma purtroppo una cura per il linfoma follicolare, nel 2018, non esiste»,