Niger:gen.Graziano,ricognizione a Niamey

ROMA, 24 DIC – Una ricognizione è in corso a Niamey per verificare le necessità e mettere a punto gli assetti della nuova missione militare in Niger, che sarà forte di “alcune centinaia di uomini”, pronti a partire “non appena ci sarà il voto in Parlamento”. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, presente a piazza Venezia, a Roma, dove ha incontrato i militari che partecipano all’operazione Strada Sicure. “Non sarà – ha assicurato il generale – una missione ‘combat’: il nostro contingente avrà il compito di addestrare le forze nigerine e renderle in grado di contrastare efficacemente il traffico di migranti ed il terrorismo”. Il dispiegamento della nuova missione, ha aggiunto, “avverrà gradualmente” e, contemporaneamente, ci sarà una riduzione del numero dei militari impiegati in Iraq, “nel momento in cui Daesh è stato sconfitto, anche se dovremo mantenere l’addestramento perchè il pericolo terrorismo continuerà”.

2017-12-24_1241646285