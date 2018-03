Nigeriano ferisce tre passanti a Napoli

NAPOLI, 13 MAR – Con il coccio di una bottiglia ha ferito tre persone, Il fatto è avvenuto al corso Novara, a Napoli. Protagonista della vicenda è un giovane nigeriano, di 20anni, che è stato subito dopo bloccato dagli agenti della polizia della questura di Napoli. I tre feriti sono stati portati in ospedale; uno è ora sottoposto ad intervento chirurgico. Anche lo straniero è stato condotto in ospedale: ancora da accertare le cause dell’aggressione. Si stanno valutando le condizioni fisiche e psicologiche dell’uomo che avrebbe agito in evidente stato di alterazione.

