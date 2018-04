No Tav ‘liberiamo confine da estremisti’

TORINO, 22 APR – “Andiamo a liberare il confine”. Il movimento No Tav della Valle di Susa e la ‘rete di solidarietà’ Briser les frontieres si mobilitano contro l’iniziativa dei militanti di estrema destra di Generation Identitaire che ieri a Nevache (Francia), al confine alpino con l’Italia, hanno piazzato una lunga rete in plastica per fermare il passaggio dei migranti. Gli attivisti no Tav si sono dati appuntamento a Claviere, nella chiesa dove da settimane i volontari danno assistenza ai migranti di passaggio, per partire “in carovana” alla volta di Nevache. “Un gruppo di neonazisti francesi e italiani – scrive il movimento No Tav – presidia il Colle della Scala. Tutto questo è inaccettabile. Le nostre valli ci appartengono e non possiamo lasciare dei fascisti nella libertà di circolare a pochi giorni dal 25 aprile. I partigiani che su queste montagne hanno dato tutto, anche la vita, si rivoltano nella tomba”. A Nevache questa mattina c’era ancora una trentina di militanti di Generation Identitaire.

