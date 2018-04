Noah soffre di epilessia: tutta la classe lo aiuta

Una storia da raccontare, di solidarietà, di vicinanza di affetto. Gesti che vorremmo vedere ogni giorno soprattutto nelle scuole Italiane. Una mamma romagnola cha condiviso un post su Facebook che è diventato virale in pochi giorni. La bella storia da raccontare accade in una scuola di Riccione. Il suo bambino di 9 anni, Noah, soffre di epilessia; la diagnosi precisa è «Anomalie epilettiformi», come riporta il corriere, una forma benigna scoperta circa un anno fa. Attualmente il piccolo Noah convive con attacchi molto brutti e mamma Barbara ha scoperto che in classe è stato appeso un cartello di emergenza.

Si legge: l’insegnante soccorre il bambino, Lia va a prendere il farmaco, Tommaso va a chiamare i bidelli, Giulia prende il cellulare, eccetera. Scorrendo questo cartellone ho pensato subito ai grandi dipinti della Crocifissione in cui ogni pittore rielabora a modo suo un fermo immagine di ruoli: Giovanni che sostiene la Madonna, Maria Dolente, la Maddalena che si abbraccia ai piedi di Gesù, il Centurione che si stupisce. Ognuno nel dolore ha un suo posto, un suo compito.

Il piccolo Noah aveva avuto un attacco a scuola lo scorso novembre e dev’essere stata un’esperienza terribile per tutti i suoi compagni vederlo soffrire ed essere inermi. La bravura della maestra si è messa all’opera, trasformando lo shock in un’occasione di collaborazione e di crescita. Quel cartellone è anche un messaggio di conforto a tutti i compagni, essere vicini all’altro, aiutarlo nei momenti di bisogno. La notizia è riportata da aleteia e ci fa capire la bellezza di essere utili agli altri.