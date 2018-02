Noemi:autopsia,viva quando fu seppellita

LECCE, 20 FEB – Noemi Durini è morta “per insufficienza respiratoria acuta conseguente ad asfissia da seppellimento mediante compressione del torace e dell’addome”. Lo scrive il medico legale Roberto Vaglio incaricato dalla Procura per i Minorenni di Lecce della consulenza sulle cause della morte della sedicenne di Specchia. In sostanza come si evince dalla consulenza, notificata oggi ai legali delle parti, Noemi era ancora viva quando il suo assassino l’ha ricoperta con delle pietre di un muretto a secco ed è morta dopo una lenta agonia. Sul corpo è stato riscontrato anche “un trauma cranico commotivo cagionato dall’azione multipla di corpi contundenti inferti a mani nude e/o pietre ed arma da punta e taglio”. L’ipotesi avanzata è che l’aggressore l’abbia picchiata, poi ferita e ne avrebbe quindi trascinato il corpo privo di coscienza per circa 5 metri per poi seppellirlo. Per l’omicidio di Noemi è in carcere il fidanzato Lucio che si è prima autoaccusato per poi ritrattare accusando un’altra persona.

