«Noi ci amiamo» Folle storia tra padre e figlia: nascono 2 bimbi malati e un altro è in arrivo

Una follia di cui pagano le conseguenze due bambini. Padre e figlia hanno una relazione d’amore da cui nascono due figli. Entrambi con problemi genetici, dovuti proprio all’incesto. Protagonisti di questa agghiacciante vicenda Eric Lee Gates, 49 anni, e sua figlia Chalena Mae Moody di 25. Dopo una lunga battaglia legale, come riporta il Daily Mail, i servizi sociali sono riusciti a togliere alla coppia i bambini nati dal rapporto incestuoso.

Sono stati diagnosticati alcuni gravi problemi fisici e mentali. La coppia si dice felice e innamorata: ha chiesto di riavere indietro i bambini. Il permesso è stato però negato. Va aggiunto che alla coppia era stato interdetto di aver altri figli, per evitare che potessero nascere altri bambini con gravi malattie genetiche, ma a quanto pare, non ne hanno voluto sapere al punto che la loro follia ha portato la ragazza e una nuova gravidanzaDopo aver scontato dieci giorni in carcere (in Oregon l’incesto è un reato) lei ha chiesto al tribunale di riavere i suoi due bambini, uno di un anno e l’altro di pochi mesi. Il tribunale ha negato però la richiesta in quanto i due bambini sono stati già dati in adozione. Dal canto suo, il padre è stato condannato a sei mesi di carcere per aver violato il divieto di avvicinamento alla figlia nel mese di gennaio e con la quale avrebbe avuto di nuovo un rapporto incestuoso. Secondo la ricostruzione di tutta la vicenda, riportata dalla testata britannica, padre e figlia non si erano mai conosciuti, in quanto durante l’infanzia di Chalena, Gates era in carcere e non era al corrente di avere una figlia. I due si sarebbero conosciuti tramite un amico di famiglia e sarebbe scattato l’amore, come lo chiamano loro. Padre e figlia hanno così iniziato una relazione che voluto portare avanti anche dopo aver scoperto il legame famigliare, confermato dal test del Dna. Stando a quanto affermano gli esperti, l’attrazione sessuale è un fenomeno che si verifica tra i bambini e i genitori che sono stati per molto tempo separati. Si crea una sorta di sentimento di intimità molto profondo scaturito dall’assenza e la mancanza del genitore durante gli anni critici della crescita. Questo effetto è stato identificato e definito per la prima volta da Barbara Gonyo che negli anni Ottanta ha raccontato il ricongiungimento con il figlio dopo 16 anni e con il quale ebbe un rapporto sessuale. Come riporta il Daily Mail, gli psicologi ritengono che il tabù che si crea attraverso l’imprinting sessuale nei primi anni, viene a mancare in questi casi.