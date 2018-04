Noisy Naples Fest annuncia il SOLD OUT di Sting

A più di 3 mesi dalla data del concerto che si terrà a Napoli, il 30 Luglio, Noisy

Naples Fest annuncia il sold out per STING. I biglietti per il live del cantautore

inglese sono andati letteralmente a ruba sin dalle primissime ore successive

all’annuncio, fino a registrare il tutto esaurito con la vendita di circa 5500

biglietti.

Come desiderato dalla fondazione Napoli Teatro Festival oltre 2500 biglietti

sono stati venduti a 25 euro, pertanto siamo felici di aver portato avanti

l’iniziativa, nonostante non si sia riusciti a concretizzare un accordo definitivo,

“Ci dispiace non essere riusciti a portare avanti l’accordo con il NTF, ma ci

auguriamo che si possano ripresentare occasioni analoghe nei prossimi anni”.

Un successo straordinario per il Noisy Naples Fest, la rassegna che vedrà esibirsi

nella magica cornice dell’ETES Arena Flegrea oltre a Sting, artisti nazionali e

internazionali come Bonobo, Noel Gallagher, Paul Kalkbrenner, Coez, Kasabian.

Le prevendite di tutti gli artisti della line up procedono a buon ritmo.

Programma di successo per la primavera/estate 2018, che solletica il Noisy

Naples Fest a scoprire ibig della prossima stagione 2019, ai quali già si sta

lavorando.

Sting si esibirà il 30 Luglio all’ETES Arena Flegrea affiancato dall’artista

giamaicano Shaggy, con il quale ha iniziato una collaborazione artistica,

pubblicando l’album 44/876 uscito il 20 aprile su etichetta

Interscope/Universal. Durante gli show i due artisti riproporranno anche alcuni

fra i loro successi più grandi come “Every Breath You Take”, “Englishman in New

York”, “Message in a Bottle”, “It Wasn’t Me”, “Mr. Boombastic” e “Angel”.