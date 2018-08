«Non beviamo e mangiamo da giorni» Va in vacanza ma viene arrestata: con lei anche la figlia di soli 4 anni

Una donna è stata arrestata a Dubai, per tre giorni, dopo aver bevuto un bicchiere di vino a bordo dell’aereo che la portava da Londra agli Emirati Arabi. Insieme a lei c’è anche la sua figlia di soli quattro anni. Ellie Holman, una dentista di origine svedese ma che vive nel Kent, in Inghilterra, ha anche altri due bambini. Secondo quanto racconta l’associazione per i diritti umani Detained, che racconta proprio quanto avviene nelle prigioni di Dubai, la donna è stato costretta a pulire i gabinetti durante il suo arresto e le è stato negato l’accesso all’acqua. La Ong, nata proprio per aiutare le persone imprigionate negli Emirati Arabi, ha fatto sapere che difenderà la donna e la sua piccola bambina, terrorizzata da ciò che le sta accadendo.

La vicenda

La donna ha bevuto un bicchiere di vino durante il suo volo di circa otto ore verso gli Emirati. La sua presa in custodia è avvenuta dopo che un ufficiale che si occupa di immigrazione nel paese le ha chiesto maggiori dettagli sul suo visto e le ha chiesto se avesse bevuto alcolici. Alla donna e sua figlia sono stati inizialmente negati cibo, acqua e l’accesso al bagno durante la loro prigionia, durata tre giorni. La piccola ha dovuto fare i suoi bisogni sul pavimento della cella, piangendo “come mai in vita sua”.