«Non ce la faccio più» Confida ad un’amica il suo dramma: stuprata da coetanei da due anni. E’ accaduto aChieti. una ragazzina di sedici anni racconta seppur in parte il dramma che oramai vive da ben due anni: stuprata, minacciata e ridotta in schiavitù da ben due anni da due coetanei. E’ la triste storia di una studentessa minorenne che non è riuscita prima d’ora a denunciare quanto le accadeva. Anche la madre era all’oscuro di tutto. Sembrerebbe da una prima ricostruzione dei fatti che i due coetanei che la costringevano ad avere rapporti sessuali con la minaccia di diffondere foto e video ripresi a sua insaputa. I particolari sono stati resi noti dai carabinieri di Vasto, in provincia di Chieti. I due arrestati devono rispondere, tra l’altro di concorso tra loro di riduzione in schiavitù, violenza sessuale di gruppo e cessione di sostanza stupefacente. I due minorenni sono stati condotti nell’Istituto di Casal del Marmo, a Roma, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. I due devono rispondere anche di pornografia minorile, violenza privata, atti persecutori e di cessione di sostanza stupefacente aggravata dalla minore età di chi l’ha ricevuta.