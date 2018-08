L’IMPRESA. Non c’è spazio in macchina, la MINISTRA va a PARTORIRE in BICICLETTA

All’ospedale in bicicletta, alla 42esima settimana di gravidanza. L'”impresa” è di Julie Genter, 38enne ministra neozelandese delle Donne e dei Trasporti, convinta sostenitrice della mobilità a due ruote e al primo figlio. La pedalata (con una bici elettrica) fino al nosocomio pubblico di Auckland, dove aveva fissato l’induzione al parto, potrebbe aver favorito il travaglio.

Il racconto

“E’ stato per lo più un percorso in discesa”, ha commentato la neomamma che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato le foto del “viaggio” con il marito e che si appresta a tre mesi di congedo di maternità prima di tornare al lavoro. Il precedente nel Paese è di tutto rispetto: a giugno il primo ministro Jacinda Ardern è diventata la secondo leader mondiale a diventare madre mentre è in carica