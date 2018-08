Non ha i soldi per la Bara della figlia di 7 mesi. Ma al Funerale succede il Miracolo…

Dopo alcuni giorni di cure in ospedale, i medici si erano affrettati a dichiarare la morte della bimba tra lo strazio dei parenti ma quando tutta la famiglia si è riunita per la veglia funebre e i funerali ha scoperto con che la piccola di soli 7 mesi respirava ancora. La bambina, Keilin Johanna Ortiz Montoya, era stata ricoverata all’inizio di agosto all’ospedale Rivas di Villanueva con convulsioni, diarrea e grave idratazione a causa di una bruttissima infezione batterica.

La donna, riluttante a tornare all’ospedale che aveva dichiarato morta la sua bambina, si è precipitata in una clinica locale. Solo successivamente si è convinta a riportarla in ospedale dove Keilin è stata immediatamente ricoverata nel reparto di terapia intensiva dove ora è in ​​gravi condizioni. Il capo del Dipartimento pediatrico dell’ospedale ha affermato che l’incidente è sotto inchiesta ma è ancora presto per arrivare a conclusioni certe .

Fonte: Il 24.it