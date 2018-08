“Non ho tempo da perdere” Lascia morire di fame i suoi cani, ma ciò che accade dopo è vomitevole

Ha lasciato morire di fame i suoi due cani e ha vissuto con i loro cadaveri in decomposizione per settimane: Tara Bridges è stata riconosciuta colpevole di crudeltà sugli animali. Sono stati gli ispettori a fare la drammatica scoperta nella casa della donna. Quando gli ufficiali si sono presentati alla porta della donna, li ha accolti affermando che i due barboncini, stavano bene. In realtà i loro corpi erano in uno stato di decomposizione avanzato. Addirittura delle larve son state trovate nell’occhio.

Il motivente

Il motivo della visita degli ispettori era legato ad un precedente controllo durante il quale le due povere bestie erano state lasciate morire. Bridges è stata arrestata e accusa dei reati ai sensi della Animal Welfare Act 2006.

Fonte: Fanpage