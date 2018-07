“Non lo meritavi, eri veramente speciale” lo straziante saluto al giovane motociclista morto sul colpo.

Daniele Bontempi è morto a 27 anni, perdendo la vita sulla Nettunense, nel territorio del Comune di Anzio. Un’altra tragedia sulla strada, un’altra vita spezzata, questa volta quella di un ragazzo. È successo intorno alle ore 20 di ieri, domenica 15 luglio, a 100 metri dalla rotonda di Lavinio all’altezza del quartiere Zodiaco.

L’incidente

Al momento dell’accaduto Daniele stava viaggiando a bordo della sua moto, quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un palo. La moto poi, è precipitata nel fossato presente sul lato destro al di fuori della carreggiata. Un impatto violento e fatale: il giovane è morto sul colpo, inutili i soccorsi. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito sulla strada che hanno notato la tragica scena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in ambulanza ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia locale di Albano ha svolto i rilievi del caso. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente che serviranno a far luce su cosa abbia provocato lo sbandamento della moto. Secondo quanto appreso, nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.